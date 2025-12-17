اتفاق يمهد لتولي زيدان تدريب منتخب فرنسا بعد مونديال 2026

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسية، بات قريبًا من تولي القيادة الفنية لمنتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة، بعدما توصل إلى اتفاق شفهي مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتدريب «الديوك» عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2026.

وأوضح رومانو أن المدير الفني الحالي للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، سيغادر منصبه بعد ختام المونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ليكون زيدان هو الخيار الأول لخلافته، في ظل التفاهم المبدئي الذي تم بين الطرفين.

ويأتي هذا التطور بعد ابتعاد زيدان عن التدريب منذ عام 2021، عقب تجربته التاريخية مع ريال مدريد، التي قاد خلالها الفريق لتحقيق ثلاثية دوري أبطال أوروبا على التوالي، في إنجاز غير مسبوق على مستوى المدربين.

وأشار رومانو إلى أن زيدان يمتلك سجلًا تدريبيًا حافلًا يؤهله للعودة بقوة إلى المشهد الكروي العالمي، عبر بوابة منتخب بلاده، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي عن توليه المهمة قد يتم في وقت لاحق، مع تركيز الاتحاد الفرنسي حاليًا على التحضيرات الخاصة بكأس العالم المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الفرنسي منافسات مونديال 2026 ضمن المجموعة التاسعة، التي تضم منتخبات السنغال والنرويج، إلى جانب أحد المنتخبات المتأهلة عبر الملحق.