حشدت قبيلة المزينة، للتصويت لمرشحها في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء خلال الفترة المسائية، اليوم الأربعاء، إذ توافد أبناء القبيلة على لجان التصويت الخاصة بالرجال والسيدات بمدينة الطور وكل المدن التي تُجرى فيها الانتخابات.

وتشهد جولة الإعادة بين اثنين من أقوى المرشحين بالدائرة الثانية، وهما غريب حسان والشيخ ماجد ربيع، وذلك على المقعد الفردي المستقل، وكلاهما من أصول بدوية؛ حيث ينتمي غريب حسان إلى قبيلة المزينة، التي تُعد من أكبر وأعرق القبائل على أرض جنوب سيناء، بينما ينتمي المرشح ماجد ربيع إلى قبيلة الجرارشة، وهي لا تقل قوة عن قبيلة المزينة.

وتتنافس القبيلتان على الحشد لصالح مرشحها، من خلال استقطاب أكبر عدد من مواطني جنوب سيناء الوافدين إليها، بالإضافة إلى التكتلات القبلية مع القبائل البدوية الأخرى لحشد أكبر عدد من الناخبين أمام لجان الاقتراع.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 10 لجان بالدائرة الثانية فقط على مستوى المحافظة، بينها لجنة رئيسية و9 لجان فرعية، بواقع 6 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكل من أبو رديس وأبو زنيمة، فيما تضم مدينة رأس سدر مقرين انتخابيين، وتقع اللجنة العامة بمدينة طور سيناء.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية يبلغ 67932 ناخبًا، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمدينة رأس سدر 16421 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبو زنيمة 6135 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبو رديس 5420 ناخبًا وناخبة، وفي مدينة طور سيناء 39966 ناخبًا وناخبة.