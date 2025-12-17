أغلقت لجان الاقتراع بدائرة المطرية أبوابها، في ختام اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وسط حالة من الهدوء النسبي في الإقبال، مقابل يوم حافل بتلقي الشكاوى.

ورصدت "الشروق" هدوءًا في عدد من مقار التصويت، خلال جولة شملت لجان مدرسة أبطال العبور الابتدائية، ومدرسة شجرة مريم الابتدائية، ومدرسة العقاد الابتدائية، إلى جانب مدرسة النصر سكول الخاصة.

وشهد اليوم الأول من التصويت بدائرة المطرية حالة من السخونة، على خلفية الشكاوى التي تقدم بها المرشح المستقل محمد زهران، بشأن ما وصفه بوجود نقاط للحشد وشراء الأصوات، لصالح بعض المرشحين.

وأشار زهران في تصريحات لـ"الشروق" إلى تقدمه بعدد من البلاغات والشكاوى الرسمية حول تلك المخالفات.

وتشهد الإعادة في دائرة المطرية منافسة بين وائل الطحان عن حزب مستقبل وطن، علي الدمرداش عن حزب الجبهة الوطنية ومحمد زهران ودودو العمدة الذين يخوضون السباق مستقلين.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص، بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بتوزيع كروت دعاية انتخابية خاصة بمرشحين اثنين، إلى جانب مبالغ مالية، لحث الناخبين على التصويت لصالحهما.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على كروت الدعاية الانتخابية والمبالغ المالية المشار إليها. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد.