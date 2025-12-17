أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، انتظام العملية الانتخابية في جولة الإعادة لـ7 دوائر انتخابية بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك مناطق مثل المطرية والبساتين شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين للتصويت في الانتخابات.

وأوضح أن إجمالي الكتلة التصويتية في هذه المرحلة حوالي ثلاثة ملايين و531 ألف مواطن، موزعين على 298 لجنة فرعية بـ7 دوائر انتخابية، ذاكرا أن المرشحين يتانفسون على 10مقاعد فردية بالبرلمان.

وأكد تواجده صباحًا داخل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية، لافتًا إلى تجّوله في محيط اللجان الانتخابية للاطمئنان على انتظامها داخل اللجان.

وعلق على التعامل الفوري لوزارة الداخلية مع الخروقات التي رُصدت أثناء الاستحقاق الانتخابي، قائلًا: "لازم الناس تلتزم وهو دا الحزم المطلوب في متابعة الموضوع".

ولفت إلى التزام المرشحين بقواعد الصمت الانتخابي، بالإضافة لتجنب المشاكل المفتعلة أمام اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية مقارنة بالأولى، بهدف تمكين المواطنين من التصويت بحرية ودون التعرض لمؤثرات خارجية.