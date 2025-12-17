محافظ الأقصر يفتتح كورنيش البر الغربي بعد تطويره

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، منذ قليل، كورنيش النيل بمدينة القرنة في البر الغربي، وذلك بعد الانتهاء رسميًا من أعمال تطويره، عبر إقامة احتفالية كبرى بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد كبير من أهالي المدينة.

ويتضمن مشروع كورنيش البر الغربي تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وإقامة ممشى على غرار ممشى أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضًا متنزهات وحدائق ترفيهية بمساحة 5 آلاف متر مربع.

كما يشمل المشروع إنشاء ساحات انتظار للأتوبيسات السياحية، ومسرح مكشوف، ومطاعم وكافتيريات، وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، بجانب إنشاء ممشى زجاجي داخل النيل بطول 35 مترًا، وتطوير الممشى الرئيسي بطول 500 متر، كما سيتم إنشاء مطعمين ونافورة مائية أمام المطاعم بمساحة 154 مترا مربعا، وعدد 9 بازارات سياحية.