 السودان: عقد أول اجتماع للجنة مراقبة وقف العدائيات بالنيل الأزرق وكردفان - بوابة الشروق
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السودان: عقد أول اجتماع للجنة مراقبة وقف العدائيات بالنيل الأزرق وكردفان

أ ش أ
نشر فى : السبت 18 يناير 2020 - 4:12 م | آخر تحديث : السبت 18 يناير 2020 - 4:12 م

عقدت اللجنة الثلاثية لمراقبة وقف العدائيات والوضع الإنساني بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أول اجتماع لها في مقر مفاوضات السلام بجوبا اليوم السبت.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن اللجنة ضمت ضباطا من دولة جنوب السودان، وممثلين للوساطة في مفاوضات السلام السودانية، إلى جانب الحكومة السودانية، وممثلين للحركة الشعبية (شمال) جناح مالك عقار، مشيرا إلى أنها بحثت الترتيبات الخاصة بعملها.

وقال عضو فريق الوساطة من جنوب السودان، الدكتور ضيو مطوك، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة سيكون لها مقار في كل من كادوجلي في جنوب كردفان، والدمازين في النيل الأزرق، وناشد المجتمع الدولي وكل السودانيين بدعم اللجنة، حتى تستطيع مساعدة المحتاجين في المنطقتين.


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