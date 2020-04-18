كوريا الجنوبية تسجل أقل مستوى يومي لحالات الإصابة بكورونا منذ شهرين

تراجعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أدنى عدد منذ نحو شهرين اليوم الاثنين، على ما يبدو بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي المشددة وإجراء عدد أقل من الفحوص خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن السلطات الصحية ظلت يقظة إزاء ارتفاع عدد الحالات المحتمل، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأعلنت البلاد تسجيل 389 حالة إصابة أخرى بكوفيد-19خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 366 إصابة محلية، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا إلى 72729 حالة، وفقا لوكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

وشهدت الأعداد اليومية ليوم الاثنين انخفاضا حادا من 520 حالة تم إعلانها في اليوم السابق، مسجلة بذلك أقل حصيلة إصابات يومية منذ 25 نوفمبر.

وبلغت الموجة الثالثة من كوفيد- 19 في البلاد ذروتها في 25 ديسمبر، حيث وصل العدد اليومي لحالات كورونا إلى 1240 حالة، لكن بدأت تظهر علامات على تباطؤ الانتشار منذ ذلك الحين.

وسجلت البلاد 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 1264، وفقا للسلطات.