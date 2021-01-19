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جنوب أفريقيا تتجاوز ذروة الموجة الثانية من جائحة كورونا

الكورونا في جنوب افريقيا - ارشيفية
الكورونا في جنوب افريقيا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 11:43 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 11:43 م
ذكر وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مكهيزي أن جائحة فيروس كورونا ربما تكون تجاوزت الذروة الثانية بعد أن بدأت في التراجع في الأسبوع الماضي .

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مكهيزي أوضح عبر خطاب متلفز أن الانتشار الذي تميز بزيادة الاصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس أدى إلى حدوث موجة أشد عدوى من الموجة الأولية التي شهدناها في يوليو الماضي.

ولكن الوزير الجنوب الأفريقي قال إن الانخفاض الأسبوعي بنسبة 23 في المئة في عدد حالات الإصابة الجديدة يبعث على التفاؤل.

وعزا مكهيزي هذا التراجع إلى عوامل كثيرة منها تعزيز التباعد الجسدي كنتيجة لقواعد الاغلاق .

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