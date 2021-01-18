أب يتجرد من المشاعر ويذبح ابنه ويلقيه على جانب الطريق بالمنصورة

كشفت مباحث الدقهلية لغز مقتل طفل بقرية ديبو عوام، حيث توصلت المباحث إلى أن القاتل هو والد الطفل بعد أن ضيقت الخناق عليه فاعترف بارتكاب الجريمة.

وكشفت التحريات عن أن المعلومات التى أدلى بها الأب فى تحرير محضر البلاغ خطأ، وتوصلت التحريات إلى تورط الأب في الجريمة، وبعد أن أكدت الطب الشرعي بأن الطفل مذبوح من الرقبة بمشرط طبي، اعترف الأب بقيامه بشراء مشرط لتنفيذ جريمته.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية عثرت على جثة طفل متغيب مقتولا ومذبوحا بناحية قرية ديبو عوام وميت عوام بمركز المنصورة

تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي قرية ديبو عوام التابعة لمركز المنصورة بالعثور على جثة لطفل على جانبي احد الترع بالقرية بينهما وبين ميت عوام

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة محمود حسن عبد العظيم 13 سنة مقيم قرية طناح التابعة لدائرة المركز، واعترف الاب بأن نجله كان متجه الى صالة التدريب الرياضية ولم يعد منذ ذلك الوقت.



وبمواجهة الأب اعترف بذبح نجله وقال «ابنى مريض ومصاب بكهرباء زائدة بالمخ وتنتابه حالات هياج وتسبب في العديد من المشاكل فقررت أن أقتله فقمت باستدراجه وذبحه وإلقاء جثته على جانب الطريق