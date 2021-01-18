 وزيرة تركية: المصالحة الخليجية ستؤثر إيجابا على تعاون المنطقة مع أنقرة - بوابة الشروق
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وزيرة تركية: المصالحة الخليجية ستؤثر إيجابا على تعاون المنطقة مع أنقرة

د ب أ
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 4:39 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 4:39 م

أشادت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان بالمصالحة الخليجية، مؤكدة أنها ستنعكس إيجابا على التعاون بين بلادها ودول المنطقة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بكجان القول اليوم الاثنين إن المصالحة التي تمت خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 41 "خطوة إيجابية".

وأوضحت أن الجميع متفقون على أن مواصلة المقاطعة خطوة غير صائبة، وبالأخص خلال مرحلة وباء كورونا الذي تكون فيه البلدان الجارة بأمس الحاجة لبعضها البعض.

وأكدت أن "المصالحة الخليجية لن تؤثر فقط على التعاون بين بلدان الخليج، بل ستنعكس إيجابا أيضا على التعاون بين تركيا وبلدان المنطقة".

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