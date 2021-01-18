اكتشاف عظام سلحفاء بحرية عملاقة بواحة الفرافرة تعود لنحو 70 مليون سنة

أعلنت جامعة الوادي الجديد، مساء الأحد، اكتشاف عظام لسلحفاء بحرية عملاقة بواحة الفرافرة لأول مرة في مصر، يعود تاريخها الجيولوجي لأكثر من 70 مليون سنة.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن الاكتشاف تم من خلال فريق علمي بمركز الحفريات الفقارية بالجامعة برئاسة الدكتور جبيلى عبد المقصور بالاشتراك مع الفريق العلمى بجامعة القاهرة برئاسة كل من الدكتور محمد قرني والدكتور وليد جمال كساب الاساتذة بقسم الجولوجيا بكلية العلوم بجامعة القاهرة .

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة إن هذا الاكتشاف يعد من أهم الاكتشافات العلمية للأحياء البحرية القديمة التي كانت تعيش داخل مياه البحر "التيثي" القديم بالصحراء في نهاية العصر "الكريتاسي"، حيث أن هذه المنطقة تحتوى على ترسيبات للبحر التيثى القديم والذى امتد لمسافات كبيرة داخل الصحراء الغربية بمصر

من جانبه، قال الدكتور جبيلي عبد المقصود مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادي الجديد إن هذه المنطقة التي تم فيها هذا الاكتشاف والتي تحتوي على عدة دلائل تثبت أن هذه المنطقة كانت عبارة عن شاطئ قديم للبحر "التيثي" حيث يوجد بقايا لجذور وثمار نبات المانجروف الذي نما على هذا الشاطئ بالإضافة إلى وجود بقايا لسلاحف بحرية عملاقة كانت تعيش بالقرب منه ترافق العديد من الأحياء البحرية مثل الأسماك والسحالي البحرية العملاقة مثل البليسيوسورس والموزازورس والتي تربعت على قائمة السلسلة الغذائية في هذا البحر العملاق حيث كانت من أشد المفترسات فتكا بتلك المنطقة.

وأكد أن هذا الكشف هو الأول من نوعه على مستوى مصر وذو أهمية كبيرة جدا على مستوى قارة أفريقيا، موضحا أن اكتشاف هذه السلاحف البحرية العملاقة لم يسجل إلا أعداد قليلة جدا على مستوى القارة الإفريقية، كما تصور هذه المنطقة شكل الحياة القديمة على شاطئ البحر "التيثي" القديم والذي امتد داخل الصحراء الغربية على شكل أخوار داخل اليابسة حيث المياه الهادئة والملائمة لمعيشة العديد من الاحياء البحرية، مثل السلاحف والتى كانت تميل للمعيشة بجوار الشاطئ وحول نباتات المانجروف حيث الغذاء الوفير والمياه الدافئةوايضا التوجه لرمال الشاطئ اثناء فترات وضع البيض ،مشيرا الى ان المنطقة احتوت على العديد من الاصداف البحرية التى تجمعت بالقرب من الشاطئ بتلك المياه الهادئة والغذاء الوفير من اهمها اصداف الامونيت والتى كانت احد مصادر الغذاءللسحالى البحرية العملاقة.

وأوضح ان اكتشاف العديد من الحفائر الفقارية للعصر الطباشيرى بالصحراء الغربية بمصر يساهم بشكل كبير فى حل الالغاز الكبيرة لشكل الحياه القديمة بقارة افريقياخلال هذا العصر لندرة تلك الاكتشافات لتلك القارة والتى يطلق عليها القارة المفقودة لعدم معرفة انواع او اشكال الاحياء البحرية او البرية التى عاشت بها وان هذا الاكتشاف يظهر الاهمية العلمية للصحراءالغربية والتى تمثل احد الفصول الهامة لقصة الحياة القديمة.