رئيس النواب يوافق على مقترح النائب أشرف رشاد بشأن تأجيل اجتماعات اللجان

وافق مجلس النواب على ما اقترحه زعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد بأن يتم إلغاء عقد اجتماعات اللجان النوعية، نظرا لأهمية النقاشات التي تدور في الجلسات العامة، والتي لايمكن معها أن يترك النواب التفصيلات شديدة الأهمية في النقاشات تحت القبة، من أجل حضور اجتماعات أخرى هامة في اللجان.

ورأى أشرف رشاد أن يتم تأجيل اجتماعات اللجان لفترة لاحقة، وألا يتم السماح إلا للجان التي يحضرها الوزراء فقط، وأن تعقد في الخامسة مساءا، وهو مأ أبدى حياله رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي موافقة فورية، أقر بمقترح زعيم الأغلبية أشرف رشاد.

يشار إلى أن مجلس النواب قد استغرق جلسات مطولة في استدعاء الحكومة ومناقشة الوزراء في برامجهم، وذلك وسط انعقاد لبعض لجان البرلمان.

وقد رفع بعدها المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد إلقاء رئيس الحكومة بيانه، وكذلك وزيري الإدارة المحلية والتموين.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا، حيث يلقي وزيري التعليم العالي، والدولة للإعلام بيانا أمام المجلس حول ما تم تنفيذه من البرنامج.

وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزير التموين الذي ألقاه أمام المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشئون الاقتصادية للتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير.