 مقتل ما لايقل عن 83 شخصا خلال اشتباكات في ولاية غرب دارفور بالسودان - بوابة الشروق
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مقتل ما لايقل عن 83 شخصا خلال اشتباكات في ولاية غرب دارفور بالسودان

د ب أ
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 3:22 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 3:22 م
أعلنت نقابة الأطباء بولاية غرب دارفور غربي السودان، اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 83 شخصا وإصابة 160 آخرين في اشتباكات بين جماعات عرقية.

وأضافت النقابة، أن الاشتباكات وقعت في مخيم للنازحين في مدينة الجنينة في مطلع الأسبوع.

وأفادت نقابة المحامين في دارفور بأن الاشتباكات وقعت عندما طعن شخص من أصل عربي شخصا آخرا من عرقية المساليت.

وقالت النقابة، إن ميلشيات مسلحة استخدمت الواقعة لشن هجمات في أنحاء المدينة؛ ما تسبب في وقوع وقتلى وحدوث فوضى وذعر.

وفرض حاكم الولاية محمد عبد الله الدومة حظر التجوال ليلا في محاولة لتهدئة الوضع، في حين أرسلت وزارة الدفاع قوات.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش عن "قلقه البالغ" إزاء وقوع الهجمات.

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