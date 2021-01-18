أستراليا ترجح إبقاء حدودها مغلقة خلال العام الجاري

أعلن الأمين العام لوزارة الصحة الأسترالية والمستشار الرئيسي في مجال الاستجابة لفيروس كورونا بريندان مورفي، اليوم الاثنين، أنه من غير المرجح أن تفتح الحدود الدولية لأستراليا أمام المسافرين خلال العام الجاري على الرغم من طرح لقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال مورفي -في تصريحات له حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إن " السفر من البلاد وإليها لا يتوقع استئنافه عام 2021".

وأعرب عن اعتقاده أن "قيودا حدودية كبيرة" سيتواصل فرضها هذا العام، قائلا "حتى لو تم تطعيم كثير من السكان، لا نعرف ما إذا كان ذلك سيمنع انتقال الفيروس.. من المحتمل أن يستمر الحجر الصحي لبعض الوقت".

وكانت أستراليا قد أغلقت إلى حد كبير حدودها أمام الزوار الأجانب منذ مارس 2020 لوقف انتشار فيروس كورونا مع سماحها لعدد محدود من المواطنين وعائلاتهم بالعودة إلى البلاد كل أسبوع .. ونتيجة لذلك، لا يزال عشرات آلاف الأستراليين عالقين في الخارج.