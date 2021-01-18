النائب أشرف رشاد: مطلوب مزيد من التعاون والمرونة من المحافظين مع النواب

طالب رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، بمزيد من إبداء روح التعاون والمرونة من جانب المسؤولين التنفيذيين في تعاملهم مع النواب.



وقال رشاد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه في معرض تعقيبه على أداء الحكومة لن يتطرق لمشكلة تفصيلية، وإنما لمشكلة عامة، تتعلق بغياب آليات التواصل الواضحة بين النواب والمحافظين، مضيفا: "هناك نوعين من المسؤولين في المحافظات، الأول يتعاون وينسق مع النواب ويكون على حرص واضح في التواصل معهم، ونوع آخر على النقيض تماما".



واستطرد زعيم الأغلبية النيابية: "هناك أسلوب نرفضه من جانب بعض المحافظين، الذين يرفضون ظهور النواب في الصورة، ولا يريدون لهم حضور في مراقبة أعمالهم التنفيذية، ويخفون عن النواب مواعيد المشروعات وافتتاحها، وهي مسألة يجب أن تنتهي في أقرب وقت حرصا على الأداء العام المنشود".



وتابع: "نريد صيغة موحدة نستطيع أن نصنع بها التعاون المنشود بين السلطتين، الجميع لهم هدف واحد وهو مصلحة الوطن".