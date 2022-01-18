يغادر رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، طهران غدا الأربعاء، متوجها إلى موسكو، بدعوة رسمية من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بهدف توسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم الثلاثاء، يلتقي «رئيسي» خلال زيارته موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتضمن جدول أعماله - في زيارته إلى روسيا والتي تستغرق يومين - إلقاء خطاب في مجلس الدوما الروسي، ولقاء نشطاء في مجال الاقتصاد والنفظ وطلاب جامعيين والإيرانيين المقيمين في روسيا.

وسيرافق رئيس إيران في هذه الزيارة وزراء الخارجية، والنفط، والاقتصاد والمالية.