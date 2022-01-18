أعلنت الدنمارك عن تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في يوم واحد اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.

وفي الحصيلة اليومية لمعهد الصحة الوطنية، تم تسجيل 33493 إصابة اليوم الثلاثاء، من بينها 31500 إصابة جديدة، و2000 إصابة متجددة لأشخاص أصيبوا من قبل بالفيروس.

وتم تسجيل 1.2 مليون إصابة مؤكدة منذ بدء الجائحة في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي والتي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس إلى 3519 حالة وفاة، وبالمقارنة، كان العدد اليومي للإصابات الجديدة نحو 5 آلاف إصابة بنهاية نوفمبر الماضي.