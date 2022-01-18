فرنسا تسجل نحو 465 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية

سجلت وكالة الصحة الوطنية في فرنسا 464 ألفا و769 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، اليوم الثلاثاء، وهي حصيلة قياسية جديدة لم تسجل من قبل منذ بدء الجائحة.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت فرنسا ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بالفيروس. وفي الفترة الأخيرة، ارتفع معدل الإصابات خلال سبعة أيام إلى 3063 إصابة لكل 100 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد.

وأصبح المتحور أوميكرون من فيروس كورونا هو الأكثر انتشارا في فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.

وفي محاولة لدفع المواطنين لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس، ترغب الحكومة الفرنسية في فرض قواعد أكثر صرامة على الأشخاص غير الملقحين.

وقريبا، لن يكون بإمكانهم دخول المطاعم أو الأماكن الثقافية أو استخدام وسائل النقل لمسافات طويلة.

ومن المقرر ألا يتم السماح بذلك إلا للاشخاص الذين يقدمون ما يثبت تلقيهم للقاحات أو التعافي من الفيروس.



