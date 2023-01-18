لافروف يتهم الولايات المتحدة بشن «حرب كونية هجينة على بلاده»

اتهم زير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الولايات المتحدة الأمريكية بشن "حرب كونية هجينة على بلاده".

وقال لافروف -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في موسكو حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في العام الماضي- "إن ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة التحضيرات، التي قامت بها واشنطن وحلفاؤها، على مدى سنوات طويلة لشن حرب كونية هجينة على روسيا".

وأضاف وزير الخارجية الروسي "أن الاتحاد الأوروبي يخضع بشكل كامل للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الغرب أفسد مبادئ الأمم المتحدة ولم يحترم مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت قواتها خارج أراضيها مئات المرات في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة".