 مستوطنون إسرائيليون يقيمون حفلا استفزازيا بمحيط المسجد الإبراهيمي الشريف - بوابة الشروق
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مستوطنون إسرائيليون يقيمون حفلا استفزازيا بمحيط المسجد الإبراهيمي الشريف

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 6:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 6:50 م

أقام مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، حفلا استفزازيا صاخبا في محيط المسجد الإبراهيمي الشريف، وفي الطرقات المؤدية إليه.

وقال مدير عام الحرم غسان الرجبي، في تصريح للصحافة، إن مجموعة من المستوطنين الذين يقطنون البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في مدينة الخليل، أقاموا حفلا استفزازيا صاخبا في محيط المسجد والطرقات المؤدية إليه، وبالقرب من منازل المواطنين.

وأضاف أن هذه الاعتداءات تمثل مساسا بقدسية وحرمة هذا المكان وما يمثله، وقد بات المستوطنون ينفذونها بشكل يومي، بهدف استفزاز مشاعر المواطنين والتضييق عليهم.

والمسجد الإبراهيمي مُقسم زمانيًا ومكانيًا منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين فجر أحد أيام رمضان عام 1994.


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