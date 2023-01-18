 الجمعة.. براد بيت ومارجو روبي يتحدثان عن فيلم Babylon على cbc - بوابة الشروق
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الجمعة.. براد بيت ومارجو روبي يتحدثان عن فيلم Babylon على cbc


نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 9:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 9:07 م
يقدم برنامج "Its Show Time" على قناة "CBC" يوم الجمعة المقبل، حلقة خاصة من العرض الخاص لفيلم Babylon المرشح لخمس جوائز جولدن جلوب.

الفيلم من إخراج داميين شازيل، ويعود بالتاريخ لهوليوود في عشرينيات القرن الماضي ويرصد كواليس التحول بين السينما الصامتة والسينما الناطقة.

يعرض البرنامج تصريحات خاصة من أبطال الفيلم، النجمة مارجو روبي والنجم براد بيت، والممثل الشاب دييجو كالفا، والموسيقار الحائز على الأوسكار جاستن هيرويتز.

يذكر أن برنامج "Its Show Time" يعرض أيام الخميس والجمعة علي قناة"CBC" في تمام الساعة السادسة مساء والسبت الساعة الثانية ظهرًا.

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