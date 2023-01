تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد موقع تحطم المروحية في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقُتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، وطفلان، جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال، صباح الأربعاء في منطقة كييف، حسبما أفادت الشرطة الأوكرانية.

وأعلنت الشرطة في بيان لها، صباح الأربعاء، مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول، ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية، بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية إيهور كليمينكو، إن 9 من القتلى كانوا على متن مروحية خدمات الطوارئ، التي تحطمت في بروفاري بضاحية كييف الشرقية.

وبحسب ما نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أدى الحادث إلى إصابة 22 شخصًا، بينهم 10 أطفال.

BREAKING and AWFUL



Interior Minister Denys Monastyrsky, First Deputy Interior Minister Yevhen Yenin and State Secretary of the Ministry of Internal Affairs Yuriy Lubkovych DIED in the HELICOPTER CATASTROPHE in the Kyiv region❗️



A total of 16 victims, including 2 children. pic.twitter.com/pz8I0TcrYE