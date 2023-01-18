«قول يا رايق» أولى أغاني الصواريخ في ألبومهم الجديد

تستعد فرقة الصواريخ للعودة بألبوم جديد، بعد توقف استمر لعام كامل من التحضيرات، اليوم الأربعاء، بفيديو يحمل اسم «قول يارايق»، وتدور قصة الكليب في إطار مجموعة من العصابات، تسطوا على مجموعة من الأشخاص، وبعدها تبحث عنهم الشرطة ويكونوا على قوائم المطلوب القبض عليه.

ويتكون الألبوم من 4 أغاني، هي «مش هتيجي، وسلامتك يا دماغي، والشيطان، وقول ياريق»، والذي سيطرح على هيئة سنجل، وسيشهد العديد من المفاجأت أبرزهم التعاون مع نجم الراب «أبو الأنوار».

ويتضمن الألبوم فيديو كليب تناقش العديد من القضايا، التي تخص الشباب من ناحية، وما يحدث من تقدم في التكنولوجيا مثل الميتافرس، والذي سيكون بطلًا في كليب "الشيطان"، بينما تحدث مغامرات في كليب "مش هتيجي"، مع أسد ونمر في القفص.

"قول يا رايق" غناء وكلمات دقدق، وتوزيع "كولبيكس"، وإخراج محمد غنيم.