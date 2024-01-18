وول ستريت جورنال: إسرائيل تسحب آلاف الجنود من غزة بعد ضغوط أمريكية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الخميس، أن إسرائيل سحبت الآلاف من جنودها من غزة بعد "ضغوط" من الولايات المتحدة، للانتقال إلى مرحلة أقل حدة وأكثر دقة في حربها ضد حركة حماس.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن هذه الخطوة أثارت مخاوف بعض المسئولين الإسرائيليين، على اعتبار أن الانسحاب سيقوض الهدف الاستراتيجي المتمثل في القضاء على حركة حماس، مما قد يعرض البلاد لهجمات جديدة أخرى، وفقاً لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن القرار بسحب إحدى الفرق الإسرائيلية الأربعة في غزة يمنح إسرائيل إمكانية نشر قواتها في بؤر التوتر الأخرى، مثل الضفة الغربية والحدود مع لبنان.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هجاري، أن إسرائيل لديها حاليا 3 فرق تقاتل في غزة، واحدة شمالا والثانية في وسطها والثالثة في جنوبها، مشيرة إلى أن الفرقة الرابعة "36" تم سحبها للراحة والتدريب، وأن الانتشار الكبير حاليا يتم في معقل حماس الجنوبي، في مدينة خان يونس.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في كينجز كوليدج في لندن والضابط السابق في جيش الاحتلال، أهرون بريجمان، لـ"وول ستريت جورنال"، إنه في حالة عدم تحقيق انتصار شامل على حماس، قد تضطر إسرائيل إلى إرضاء نفسها بأهداف حرب أقل طموحا.

وأضاف: "رغم أن إسرائيل لن تعترف بذلك رسميا أبدا، فإنه لا يمكن تحقيق هدف إطاحة حماس، لا الآن ولا في المستقبل".