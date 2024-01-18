مدافع أندونيسيا يعترف بصعوبة مواجهة فيتنام بأمم آسيا

اعترف جوردي أمات، مدافع منتخب أندونيسيا، بصعوبة مواجهة فيتنام، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس أمم آسيا المقامة حاليا في قطر.

وقال أمات في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، إن صعوبة المباراة تكمن في رغبة الفريقين في تحقيق الفوز، بعد خسارتهما في الجولة الأولى.

وكان منتخب أندونيسيا قد خسر أمام نظيره العراقي 1 /3، فيما خسر منتخب فيتنام أمام اليابان 2 /4. وأضاف أمات أن الفريقين سيقدمان مباراة قوية ومثيرة على كافة المستويات، لكنه أشار إلى أن فريقه سيلتزم بالروح الرياضية العالية رغم قوة المنافسة في المباراة.

وتابع أن هناك حالة من الرضا عن أداء الفريق رغم الخسارة في المباراة الأولى أمام العراق، خاصة مع قوة المنافس، مؤكدا أن فريقه لديه العديد من العناصر الشابة التي مازالت تنقصها الخبرة.

وأبدى أمات إعجابه بالمستويات المقدمة حتى الآن في البطولة من جانب الفرق المشاركة، مشيرا إلى أن كرة القدم تتطور بشكل جيد في القارة الآسيوية.

ويلتقي منتخبا أندونيسيا وفيتنام غدا الجمعة، على ملعب "عبد الله بن خليفة" ، فيما تقام مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها بين اليابان والعراق، يوم الجمعة أيضا.