أردوغان: سنواصل نضالنا بشكل متزايد لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق الفلسطينيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «إسرائيل لم تتمكن من كسر إرادة المقاومة لدى الأشقاء الفلسطينيين في غزة، رغم الإبادة والمجازر على مدار 467 يوما».

وأضاف في كلمة خلال فعاليات لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية أضنة، اليوم السبت، أن «إسرائيل، وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لديها سجل حافل في انتهاكات وقف إطلاق النار»، مشددًا على أنه «ينبغي عدم السماح بذلك هذه المرة».

وأضاف: «سنواصل نضالنا بشكل متزايد لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (بحق الفلسطينيين) واحدا تلو الآخر، وسنستخدم إمكانياتنا كافة لتضميد جراح غزة النازفة خلال فترة وقف إطلاق النار».

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس، ونشرت الخطوط العريضة للاتفاق.

ووفقًا لما نقلته وكالة «سما» الفلسطينية، بموجب الاتفاق الذي سيوقف إطلاق النار لمدة 42 يوما في قطاع غزة، سيتم إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا مقابل 1904 أسرى فلسطينيين، بينهم 737 أسيرا محتجزين في سجون مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة كانوا قد اعتُقلوا خلال العمليات البرية، ويحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر.

ووفقا للتقديرات في إسرائيل، يوجد بين 33 أسيرا إسرائيليا سيتم إعادتهم في المرحلة، 25 على الأقل على قيد الحياة، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وبحسب الخطة، التي نشرتها الحكومة الإسرائيلية، وضمن المرحلة الأولى من الخطة، سيتم إطلاق سراح 737 أسيراً ومعتقلاً أمنياً من المحتجزين لدى مصلحة السجون، بالإضافة إلى 1167 من سكان قطاع غزة غير المتورطين في أحداث 7 أكتوبر أي أن العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين هو 1904.

ومن أجل إتمام الصفقة التالية وإطلاق سراح الجنود، سيتعين على إسرائيل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة، بينهم مقاتلي النخبة التابعين لكتائب القسام.