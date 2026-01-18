 «استكشاف النمط الفريد.. عن الكتابة والقراءة والحياة» جديد أحمد الفخراني مع دار الشروق - بوابة الشروق
«استكشاف النمط الفريد.. عن الكتابة والقراءة والحياة» جديد أحمد الفخراني مع دار الشروق

شيماء شناوي
نشر في: الأحد 18 يناير 2026 - 4:15 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يناير 2026 - 4:15 ص

يصدر عن دار الشروق كتاب «استكشاف النمط الفريد.. عن الكتابة والقراءة والحياة.. دروس من كبار كُتّاب القصة» للكاتب أحمد الفخراني، وهو كتاب يتأمل تجارب كبار كُتّاب القصة، ويقدّم دروسًا في الكتابة والقراءة والحياة.

ويُطرح الكتاب ضمن إصدارات دار الشروق في معرض القاهرة للكتاب 2026، قاعة 2 – جناح B28.

أحمد الفخراني؛ روائـي وصحفي مصري، صدرت له عـدة روايـات ومجموعات قصصية، حصل العديد منها على جوائز مرموقة من بينها؛ رواية «بار ليالينا» التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية عام 2023، «بياصة الشوام» التي حصلت على المركز الأول لجائزة ساويرس - فرع شباب الأدباء عام 2020، ورواية «ماندورلا» التي حصلت على المركز الثاني عام .2016، فاز بجائزة أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12 سنة، بالمركز الثاني لجائزة ساويرس 2025، عن كتاب “عندما اختفى الضحك من العالم”.

ينشر أحمد الفخراني مقالاته في صحف ومواقع مصرية وعربية.


