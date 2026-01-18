طلاب إعلام الإسكندرية ينظمون حملة للتحذير من مخاطر السجائر الإلكترونية

نفذَّ مجموعة من طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، حملة توعوية تهدف إلى التحذير من مخاطر السجائر الإلكترونية وآثارها الصحية، خاصة بين فئة الشباب، وذلك في إطار المشروعات التطبيقية السبعة عشر لمقرر «الحملات الإعلامية».

وجاءت الحملة التي رفعت شعار «ريحة فواكه وشكل جديد… لكن بتضر صحتك ده أكيد» بإشراف أكاديمي من الدكتورة إيمان عبد الوارث، التي حرصت على دعم الطلاب وبث روح الإبداع والعمل التشاركي بينهم كفريق واحد، وبمشاركة عمر البارودي، المخرج بالقناة الخامسة، في توجيه التنفيذ العملي للحملة.

واعتمدت الحملة، في جمع مادتها الإعلامية على العمل الميداني المباشر، إذ أنتج أعضاؤها المواد المصورة بأنفسهم من خلال الاستعانة بكاميرات احترافية، بجانب بعض المشاهد المتداولة على شبكة الإنترنت، بما يخدم الرسالة التوعوية ويعزز مصداقية المحتوى المقدم للجمهور.

وارتكزت الحملة، على تقديم محتوى توعوي وتحفيزي يوضح الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية، في ظل الانتشار الواسع لها بين الشباب، نتيجة غياب الوعي الكافي بمخاطرها، والاعتقاد الخاطئ بأنها بديل آمن للتدخين التقليدي، وهو ما تسعى إلى تصحيحه من خلال رسائل إعلامية مبسطة ومباشرة.

وأجرى فريق العمل، مقابلة مع استشاري أمراض الصدرية، الدكتور أسامة إبراهيم زكريا، تناول خلالها التأثيرات السلبية للسجائر الإلكترونية على الجهاز التنفسي والصحة العامة، مؤكّدًا خطورتها على المدى القريب والبعيد، خاصة لدى فئة الشباب والمراهقين.

وأنتجت الحملة أربعة إعلانات تحفيزية وتوعوية تهدف إلى تشجيع الإقلاع عن السجائر الإلكترونية، من بينها إعلان غنائي شاركت في أدائه غناءً «حبيبة خالد» في إطار فني يسهم في جذب انتباه الجمهور المستهدف وترسيخ الرسالة التوعوية بأسلوب غير تقليدي.

وأشارت فيه إلى الأساليب التسويقية الجاذبة التي تُستخدم للترويج للسجائر الإلكترونية، مقابل ما تمثله من أضرار صحية حقيقية قد لا يدركها الكثيرون.

واستهدفت الحملة، مختلف الفئات العمرية، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب، باعتبارهم الأكثر استخدامًا وانتشارًا للسجائر الإلكترونية، نتيجة ضعف الوعي لديهم بمخاطرها الصحية، بجانب سهولة الحصول عليها وانتشار المفاهيم المغلوطة حول أمانها.

وضم فريق عمل الحملة: «جيداء محمد، قائدًا، ونوال محمد، مساعدًا، فيما تولت بولا سمير مسؤولية الإخراج والتصوير والمونتاج، بجانب مشاركة الطلاب: أشرقت هشام حسن، إيمان أسامة علي، بسملة أحمد فتحي، جودي ماهر مصطفى، حنين محمد مختار، ريم هشام محمد، شهد أنور حسن، شهد عاطف عمر، فاطمة أسامة حسن، فاطمة محمد البرنس، فبرونيا شريف، محمد علي محمد، مريم حسين عبد المنعم، ملك أمير فاروق، ندى أحمد صابر، نور الله محمد حافظ، هاجر تامر عبد النبي محمد، هنا محمد جابر، وهنا يحيى محمد زهير».