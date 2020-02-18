إخلاء سبيل 8 مشجعين في اتهامهم بقضية إعادة إحياء نشاط ألتراس أهلاوي

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إلغاء التدابير الاحترازية المفروضة على 8 مشجعين وإخلاء سبيلهم، وذلك فى القضية التي تحمل الرقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة، متمثلة في «ألتراس أهلاوي».

وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية، ممثلة في الحضور لمقر الشرطة يومين أسبوعيا بواقع ساعتين، ثم خفضتها ليوم واحد وساعة واحدة.

وتعد التدابير عقوبة بديلة للحبس الاحتياطي، إذ اجاز القانون المصري وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطات المختصة بأن تصدر بدلاً من الحبس الاحتياطي أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة»، كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.