ميلانوفيتش يتسلم رئاسة كرواتيا

من المقرر أن يتسلم رئيس الوزراء الكرواتي السابق زوران ميلانوفيتش رئاسة البلاد من الرئيسة المنتهية ولايتها كوليندا جرابار كيتاروفيتش، ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت جرينتش).

كان ميلانوفيتش -53 عاما- شغل منصب رئيس الوزراء لولاية كاملة حتى يناير 2016، وبعدما خسر حزبه "الديمقراطيون الاشتراكيون" الانتخابات البرلمانية، استقال من منصب رئيس الحزب واعتزل الحياة السياسية إلى حد كبير.

ولم يجد ميلانوفيتش سوى فرصة ضئيلة ليحل مكان جرابار كيتاروفيتش، من الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم، عندما أعلن أنه سيرشح نفسه للرئاسة في الانتخابات التي جرت يوم 22 ديسمبر الماضي.

لكن ميلانوفيتش استفاد من أخطاء منافسته وتراجع شعبية حزبها للفوز في الجولة الأولى، والثانية من الانتخابات.

وكان ميلانوفيتش سياسيا لم يتجنب مطلقا الصدام مع معارضيه السياسيين، وقد تعهد، حتى قبل الانتخابات، بعدم التعايش سلميا مع رئيس الوزراء أندريه بلنكوفيتش.

وربما يزيد ذلك من سوء موقف بلنكوفيتش قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام.

يُذكر أن منصب الرئيس في كرواتيا شرفي إلى حد كبير، ولكنه له رأي في مسائل الدفاع والدبلوماسية.