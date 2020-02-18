تصريحات «عنصرية» تطيح بمستشار رئيس الوزراء البريطانى

أعلن أندرو سابيسكى، المستشار فى مكتب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أمس، استقالته بعد ظهور تعليقات له على مواقع التواصل الاجتماعى، يربط فيها بين الذكاء والعرق، وبدا مؤيدا لعلم تحسين النسل.

وكان سابيسكى اعتبر فى السابق أن الأمريكيين السود يملكون معدل ذكاء أدنى من الأمريكيين البيض.

وقال سابيسكى أيضا فى منشور على الإنترنت عام 2014: إن «الطريقة الوحيدة لتنظيم النسل ووقف حالات الحمل غير المتوقعة «التى تخلق طبقة دنيا دائمة» هى فى إجبار الناس على استخدام وسائل منع الحمل»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبر سابيسكى أنه فى وسط حملة «اغتيال شخصية هائلة» وأنه يتنحى لأنه لا يريد أن يكون مصدر إرباك.

وقال سابيسكى فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الهستيريا الإعلامية حول تعليقاتى القديمة تبعث على الجنون، لكنى أردت مساعدة حكومة صاحبة الجلالة»، مضيفا: «بناء على ذلك قررت الاستقالة من وظيفتى كمتعاقد».

وأعرب سابيسكى عن أمله فى أن توظف الحكومة المزيد من الأشخاص الذين لديهم «سجلات جيوسياسية جيدة للتنبؤات وأن تتعلم وسائل الإعلام وقف الاقتباس الانتقائى».

وتابع: «لقد وقعت عقدا للقيام بعمل حقيقى، وليس لأكون فى وسط عملية اغتيال شخصية عملاقة: إذا لم يكن بمقدورى القيام بالعمل بشكل صحيح، عندها لا جدوى من ذلك»، مضيفا أن لديه «الكثير من الأشياء الأخرى للقيام بها» فى حياته.

ورفض داونينج ستريت التعليق حول ما إذا كان جونسون يؤيد وجهات النظر التى عبر عنها سابيسكى، وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية «لن أعلق على التعيينات».

فى المقابل، دعا حزب العمال المعارض إلى إقالة المستشار، معتبرا أنه لم يكن يجب توظيفه من الأساس.