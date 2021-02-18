الفلبين تتوقع تأخر وصول شحنات لقاحات سينوفاك وكوفاكس

تتوقع السلطات الفلبينية تأخر وصول شحنات اللقاحات المضاد لفيروس كورونا المستجد، الخاصة بشركة "سينوفاك" الصينية ومبادرة "كوفاكس" العالمية، والتي كان من المنتظر في البداية وصولها في وقت لاحق الشهر الجاري.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، هاري روك، قوله في إفادة تلفزيونية اليوم الخميس، إن شركة "سينوفاك" في انتظار موافقة الجهات المعنية في الفلبين على استخدام لقاحها في حالات الطوارئ.

وكان من المتوقع أن يتم في 23 فبراير الجاري تسليم نحو 600 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك"، تبرعت بها الصين للفلبين.

وأضاف روك أن اللقاحات الخاصة بشركة "فايزر" والتي تأتي في إطار مبادرة "كوفاكس" العالمية المعنية بتوفير اللقاحات للدول الفقيرة، قد تتأخر أيضا بسبب متطلبات التخزين شديدة البرودة.

وتهدف الفلبين إلى إعطاء اللقاح لما يصل إلى 70% من سكانها هذا العام، للمساعدة في التعافي من الانكماش الاقتصادي القياسي الذي تم تسجيله في العام الماضي.