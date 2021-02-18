وزير الخارجية اليمني: من الممكن أن نتصالح مع الحوثيين وفقا لهذا الشرط

قال وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض مبارك، إن «الحكومة من الممكن أن تتصالح مع الحوثيين، إذا قبلوا أن يكونوا جماعة لهم ذات الحقوق والواجبات دون نظرة استعلائية قائمة على التمييز العرقي أو السلالي».



وأضاف خلال لقاء خاص لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن اليمنيين لن يقبلوا بما يدعو به الحوثيين من الفكر الاستعلائي، مؤكدًا أن بناء الشخصية التصالحية تقع ضمن الطبيعة القبلية اليمنية.



وأوضح أن «الطبيعة القبلية لليمن تساعد على قضايا التسامح»، متابعًا: «كانوا تجارا ويحسنون عقد الصفقات بتسوية عادلة يكون الجميع فيها رابحًا، التصالح ليست بعيدة عن طبيعة الشخصية اليمنية وكلنا قادرون على ذلك عبر مجموعة من إجراءات الثقة».



وتساءل وزير الخارجية اليمني عن كيفية الحديث عن السلام مع محاصرة بعض المدن، مضيفًا: «لا يمكن الحديث عن سلام ومهاجمة مدينة كبيرة مثل مأرب والأمر سيكون له تداعيات عسكرية تؤدي إلى مشكلة أكبر».