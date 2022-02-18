 الزمالك يقسو على الطلائع بدوري محترفي اليد - بوابة الشروق
الجمعة 18 فبراير 2022 8:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

الزمالك يقسو على الطلائع بدوري محترفي اليد

علي البحيري
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 7:54 م | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 7:54 م

اكتسح الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني أوليفير روي، نظيره طلائع الجيش والذي يشرف على إدارته الفنية خالد بندق، بنتيجة 44 - 22، في إطار الجولة السابعة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 24 - 10، قبل أن يوسع الفارق خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة رقم 34 نقطة يحتل بهم صدارة الترتيب، فيما أصبح رصيد الفرق العسكري 18 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

ومن المقرر، أن يلعب الزمالك في الجولة المقبلة مع نظيره سبورتنج، فيما يلعب طلائع الجيش مع نظيره

الجدير بالذكر أن أبناء القلعة البيضاء هم أصحاب لقب البطولة الماضية عقب فوزهم على الغريم التقليدي الأهلي في المباراة الفاصلة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك