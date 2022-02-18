هولندا ترسل بنادق قناصة ومساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا

قالت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة، إنها سترسل لأوكرانيا 100 بندقية قناصة وذخائرها بالإضافة إلى معدات رادار وكاشفات ألغام.

وذكر وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكشترا أنه سيتم إرسال المساعدات العسكرية بناء على طلب الحكومة الأوكرانية.

وأوضح هوكشترا أن الحكومة الهولندية ما زالت تعول على حل أزمة الحدود الأوكرانية من خلال الدبلوماسية مع روسيا، لكنها يجب أن تدعم القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الوقت المتوتر.

يشار إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة، تحذر من أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا، ولكن موسكو تنفي ذلك.