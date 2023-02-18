مجموعة فاجنر تقول إنها استولت على قرية في شمال باخموت بأوكرانيا

قالت مجموعة فاجنر الروسية للمرتزقة، إنها استولت اليوم الجمعة، على قرية في شمال مدينة باخموت، وأن ذلك مهم من الناحية التكتيكية.

ووفقا لوكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء، قال رئيس المجموعة يفجيني بريجوجين، إن بلدة براسكوفييفكا الواقعة شمال باخموت باتت تحت السيطرة الكاملة لقوات فاجنر.

وهناك قتال مستمر ومكثف حول مدينة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا.

ولم يرد تأكيد مستقبل بشأن مزاعم فاجنر، كما لم يُشر إليها التقرير المسائي لهيئة الأركان العامة الأوكرانية.

وكتب مدونون عسكريون روس أن براسكوفييفكا كانت نقطة مهمة لخطوط الدفاع الأوكرانية، وأنه في حال الاستيلاء أيضا على القرى المجاورة فيرخيفكا وبيرخيفكا وياهدنى ، فلن يكون بالإمكان تزويد القوات الأوكرانية المتمركزة في باخموت بإمدادات من الشمال.

ويستمر القتال حول السيطرة على باخموت منذ أشهر.

واستغل بريجوجين الإعلان لتوجيه انتقاد لوزارة الدفاع الروسية، قائلا إن التقدم نجح على الرغم من "حصار الذخيرة".

وقال إن القتال كان استنزافيا وداميا. وكانت مجموعة فاجنر التي تجند سجناء، انتقدت مؤخرا حقيقة أنها لا تحصل على ذخيرة كافية من الجيش الروسي.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حثت الحكومة الأوكرانية كل السكان في باخموت على الفرار، حيث من المتوقع أن يستمر القتال العنيف.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك في نداء وجهته اليوم الجمعة لمن يُعتقد أنهم بضعة آلاف من الأشخاص المتبقين في البلدة المنكوبة: "إذا كنتم من المواطنين العقلانيين والملتزمين بالقانون والوطنيين، فإنه يتعين عليكم مغادرة المدينة على الفور". وجاءت تصريحاتها على منصة تليجرام.

ووفقا للحكومة، قُتل خمسة مدنيين وأصيب تسعة آخرون في وقت سابق.

وقالت فيريشوك إن المدينة، التي كانت تضم في وقت من الأوقات، 70 ألف شخص في منطقة دونيتسك، بات بها الآن حوالي 6 آلاف مدني.