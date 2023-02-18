تركيا تقرر نقل طلاب 93 مدرسة في إسطنبول إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل

قررت السلطات التركية، إخلاء 93 مدرسة ونقل طلابها لمدارس أخرى أكثر قدرة على مقاومة الزلازل بداية من 20 فبراير الجاري. جاء هذا في بيان صادر عن ولاية إسطنبول، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال البيان إنه خلال السنوات الماضية جرى فحص 1418 مدرسة بالمدينة يرجع تاريخ بنائها إلى ما قبل زلزال مرمرة الذي وقع في عام 1999 وطال إسطنبول.

وأوضح البيان أنه تبين أن 67 مدرسة منها مقاومة للزلازل، بينما جرى تصنيف 1351 مدرسة على أنها في حالة "خطيرة".

وذكر البيان أنه جرى إعادة بناء بعض هذه المدارس فيما جرى تدعيم مباني بعضها الآخر وتبقى منها 93 مدرسة مصنفة "خطيرة".

وتابع البيان أنه سيجري نقل طلاب هذه المدارس الـ93، إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل، اعتبارا من يوم الإثنين بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.