قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة وسط تركيا، اليوم السبت.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، مساء السبت، أوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، دون ورود تقارير فورية عن حجم الاضرار.

وحددت فرق الإنقاذ التركية مواقع المزيد من الناجين من الزلزال، الذي ضرب البلاد قبل 12 يوما. وتم انتشال ثلاثة أشخاص من مبنى منهار في مدينة أنطاكيا، السبت، توفي أحدهم لاحقًا في المستشفى.

ولقي حتى الآن أكثر من 46 ألف شخص مصرعهم في تركيا وسوريا جراء الكارثة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى حيث لا يزال الكثيرون في عداد المفقودين.

وانخفض عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم أحياء تحت الأنقاض إلى عدد قليل فقط في الأيام الأخيرة، وقال رئيس إدارة الكوارث التركية، يونس سيزر، إن عمليات الإنقاذ «ستكتمل إلى حد كبير، بحلول ليل الأحد».

وأعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، يوم السبت، العثور على ثلاثة أشخاص أحياء بعد 12 يوما من الزلزال، الذي وقع في 6 فبراير الجاري، وبلغت قوته 7.8 درجة بمقياس ريختر.

لكن الوكالة ذكرت في وقت لاحق أن أحدهم، وهو طفل يبلغ من العمر 12 عاما، لقي حتفه.

وأظهرت صور الوكالة التركية رجال الإنقاذ وهم يضعون رجلاً وامرأة على نقالات، بعد أن قضى الزوجان وطفلهما 296 ساعة تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا جنوب شرقي تركيا.

وذكرت الوكالة في وقت لاحق، أن ثلاثة من أبناء الزوجين لقوا حتفهم، بينهم الطفل البالغ من العمر 12 عاما.