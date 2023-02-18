دبلوماسي صيني بارز: واشنطن أسقطت المنطاد لصرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية

كشف وانغ يي مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم السبت، أن إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد الصيني الذي دخل أجوائها لا يدل على قوتها بل العكس هو الصحيح.

وأكد الدبلوماسي الصيني البارز خلال جلسة مباشرة على هامش مؤتمر ميونخ الدولي بثها موقع المؤتمر، أن إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد يمثل محاولة لصرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، مؤكدا أن بلاده أخبرت واشنطن أن المنطاد ذو طبيعة مدنية لكنها أسقطته بصاروخ رغم ذلك.

على صعيد آخر، أشار وانغ يي إلى أن بلاده ليست طرفا من الحرب الأوكرانية، مؤكدا أنها تدعم حل الأزمة سلميا وتدفع في هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن هناك من يريد لحرب أوكرانيا أن تتواصل، مشددا على أن الرئيس الصيني اقترح منذ بدء الأزمة أن تتم تسوية قضية أوكرانيا سياسيا.

وفيما يخص قضية تايوان، نوه وانغ يي أن بلاده تعتبر أي انتهاك لمبدأ الصين الواحدة في قضية تايوان انتهاك خطير.

وانطلقت، أمس الجمعة، الدورة الـ59 لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، والتي من المقرر أن تتصدر مناقشاتها حرب أوكرانيا، وسط اتهامات للمؤتمر بعدم القدرة على منع اندلاعها قبل عام، رغم أن مهمته الأساسية "منع النزاعات".