الأهلي في مهمة صعبة أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

يواجه فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره الهلال السوداني عصر اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتضن ملعب الجوهرة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والهلال السوداني، والتي ستنطلق في الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى فريق الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الهلال اليوم السبت، وذلك من أجل مصالحة جماهيره بعد الهزيمة أمام فلامنجو البرازيلي في مونديال الأندية 2022.

كما يرغب المدرب السويسري كولر، إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتفادى الخسارة أمام الهلال، وذلك من أجل حصول اللاعبين على دفعة معنوية قبل مواجهة صن داونز في الجولة الثالثة.

بينما يخوض فريق الهلال مواجهة الأهلي اليوم السبت، بحثًا عن تحقيق الانتصار لتعويض خسارته الأخيرة أمام صن داونز، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر في وقت سابق، تأجيل مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في الجولة الأولى من البطولة، وذلك بسبب مشاركة الفريق الأحمر في مونديال الأندية.