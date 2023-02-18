 ترامب يعتزم زيارة ولاية أوهايو بعد حادث قطار المواد السامة - بوابة الشروق
السبت 18 فبراير 2023 4:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

ترامب يعتزم زيارة ولاية أوهايو بعد حادث قطار المواد السامة

وكالات
نشر في: السبت 18 فبراير 2023 - 4:33 ص | آخر تحديث: السبت 18 فبراير 2023 - 4:33 ص

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، زيارة ولاية أوهايو بعد حادث خروج قطار يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره في بداية الشهر الجاري.

وقالت قناة فوكس نيوز نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي السابق إن، ترامب يعتزم خلال الرحلة لقاء العائلات التي تعيش في المناطق المتضررة بالولاية نتيجة الحادث، وبحسب المصدر، فإن ترامب له علاقة قوية للغاية مع أهالي ولاية أوهايو.

وكان قطار يحمل مادة كيميائية سامة قد خرج عن مساره في شمال الولايات المتحدة، يوم 5 فبراير الماضي ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أمريكية.

ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من 50 عربة عن مساره، في منطقة شرق فلسطين بولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.


وسمع دوي عدة انفجارات مع استمرار اشتعال عربات، السبت، بحسب وسائل إعلام محلية، رغم جهود عناصر الإطفاء التي تباطأت بسبب تجمد صهاريج المياه نتيجة البرد القارس الذي يضرب هذا الجزء من أمريكا الشمالية في نهاية الأسبوع.

يذكر أن القطار المنكوب كان يحمل كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك