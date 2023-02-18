أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخين كروز روسيين

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أكد سلاح الجو الأوكراني، قبل قليل، إسقاط صاروخين كروز روسيين، أطلقا فوق أوكرانيا.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن روسيا أطلقت أربعة صواريخ كاليبر فوق أوكرانيا من البحر الأسود اليوم السبت، ذاكرا أن "قوات الدفاع الجوي دمرت صاروخين"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف أن "التهديد بشن هجمات صاروخية لا يزال قائما"، وحث المدنيين على اتباع توجيهات المسؤولين.

يأتي ذلك بعد أنباء عن انفجارات في منطقة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا صباح اليوم السبت.

ويذكر أن إنذارات بشأن غارات جوية تم إصدارها لمنطقة كييف ولكن تم رفعها لاحقا.