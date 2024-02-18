بوريل: الوضع في الضفة الغربية عقبة حقيقية أمام حل الدولتين

قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يشكل "عقبة حقيقية" أمام حل الدولتين.

وأضاف بوريل، خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بدون أفق واضح للشعب الفلسطيني.

وأوضح بوريل أن مستوى العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد زاد منذ هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر، ولم تجر بشأنه مناقشات كافية.

وأضاف: "الكل يتحدث عن إنهاء الحرب في غزة. نعم، علينا إنهاء الحرب في غزة، ولكن لا أحد تحدث كثيرا عن الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن "الضفة الغربية تغلي".

وأوضح أنه يعتقد أن ثمة مجالا لأوروبا لدعم حل الدولتين، لكنه صرح بأنه من أجل ذلك، تحتاج أوروبا إلى أن تتحد بشكل أكبر.