تقرير: الاتحاد الأوروبي يعتزم تغريم أبل نحو 500 مليون يورو

يقترب الاتحاد الأوروبي من فرض أول غرامة لمكافحة الاحتكار على شركة "أبل"، بالإضافة إلى حظر قواعد متجر التطبيقات "أبل ستورز" التي يعتقد التكتل الأوروبى أنها تحبط المنافسة، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز.

ومن المتوقع الإعلان عن الغرامة البالغة نحو 500 مليون يورو (539 مليون دولار) الشهر المقبل، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها. وكان من الممكن تغريم شركة آبل ما يصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية السنوية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأثير التحقيق بسبب شكوى في عام 2019 من شركة "سبوتيفاي تكنولوجي إس إيه" السويدية، والتي قالت إنها اضطرت إلى زيادة سعر اشتراكها الشهري لتغطية التكاليف المرتبطة بقبضة "أبل" المزعومة على كيفية عمل متجر التطبيقات. وركزت المفوضية الأوروبية على ما يسمى بقواعد مكافحة التوجيه من "أبل" في لائحة اتهام رسمية في فبراير 2023، قائلة إن الشروط غير ضرورية وتعني أن العملاء يواجهون أسعارا أعلى.

وفي أوائل عام 2022، بدأت "أبل" في السماح لـ "سبوتيفاي" وخدمات الموسيقى الأخرى بتوجيه مستخدمي التطبيق إلى الويب للتسجيل في الاشتراكات. وهذا يتجاوز خفض إيرادات "أبل" بنسبة تصل إلى 30% ويمنح المستهلكين المزيد من خيارات التسعير والاشتراك.

لكن سبوتيفاي ردت على جهود "أبل"، قائلة في يونيو إن القيود لا تزال قائمة وأن التغييرات كانت "للعرض فقط".