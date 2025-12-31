الملك تشارلز الثالث يمنح الفنان إدريس إلبا لقب سير تقديرا لخدماته المجتمعية

أعلنت الحكومة البريطانية، تحت رعاية الملك تشارلز الثالث، عن قائمة التكريمات الجديدة لعام 2026، والتي شملت عددًا من النجوم والشخصيات العامة، في مقدمتهم الفنان إدريس إلبا، الذي تقرر منحه لقب «Sir – سير»، وهو أحد أرفع الأوسمة التكريمية في المملكة المتحدة، تقديرًا لإنجازاته الخيرية وخدماته المجتمعية.

ويُعد لقب «سير» من أعلى الألقاب والأوسمة التي تُمنح في بريطانيا لشخصيات قدمت خدمات متميزة للمجتمع أو للثقافة أو للدولة، وقد وقع الاختيار على إدريس إلبا تقديرًا لجهوده الاجتماعية في مكافحة العنف، لا سيما جرائم السكاكين بين الشباب، التي تمثل إحدى القضايا المجتمعية الخطيرة في المملكة المتحدة.

ومن خلال عمله في مؤسسته الخيرية «Elba Hope Foundation – مؤسسة إلبا للأمل»، التي أسسها بالاشتراك مع زوجته، قدم إلبا برامج متخصصة توفر التدريب والتعليم والفرص الاقتصادية للشباب في مختلف أنحاء العالم. كما أطلق حملة بعنوان «Don’t Stop Your Future – لا توقف مستقبلك»، استهدفت مواجهة العنف بالسكاكين بين الشباب، بالتعاون مع منظمات مجتمعية تسعى لتوفير بدائل وفرص أفضل بعيدًا عن العنف.

وفي السياق ذاته، قدم إدريس إلبا فيلمًا وثائقيًا بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» حول أزمة جرائم السكاكين في بريطانيا، التقى خلاله بشباب متورطين في تلك الجرائم وأسر متضررة، في محاولة لفهم جذور المشكلة الاجتماعية.

كما شملت قائمة التكريم الفنانة سينثيا إريفو، التي ستحصل على وسام «MBE – Member of the Order of the British Empire» (عضو في وسام الإمبراطورية البريطانية)، تقديرًا لخدماتها في مجال الفن والتمكين المجتمعي، ودورها في تمثيل الأقليات بصورة إيجابية في السينما والمسرح، ودعمها للشباب والفنانين الصاعدين من خلال ورش العمل والمنح التدريبية، إلى جانب نشاطها الحقوقي في دعم قضايا المساواة والعدالة الاجتماعية، ومشاركتها في حملات إنسانية دولية.

كذلك تم اختيار الفنان واروِك ديفيس لمنحه وسام «OBE – Officer of the Order of the British Empire» (ضابط في وسام الإمبراطورية البريطانية)، تقديرًا لدفاعه المستمر عن حقوق ذوي الإعاقة، إذ يُعد مؤسسًا مشاركًا لمنظمة «Little People UK»، وأسهم في تقديم الدعم النفسي والقانوني للأشخاص المصابين بالتقزم. كما لعب دورًا بارزًا في كسر الصورة النمطية عن المتقزمين من خلال أعماله السينمائية، وإثبات أن الإعاقة لا تعيق البطولة والنجاح، فضلًا عن مشاركته في حملات مجتمعية وتبرعات واسعة. وجاء في بيان التكريم أنه «غيّر نظرة المجتمع للإعاقة».

وفي بيان التكريم لعام 2026، تم اختيار الفنان مات لوكاس أيضًا ومنحه وسام «OBE»، عن دوره في التوعية بقضايا الصحة النفسية، لا سيما الاكتئاب وتجارب الفقد، حيث أشار البيان إلى أنه «استخدم الكوميديا كوسيلة للشفاء والتوعية».

كما شملت القائمة الفنانة ميرا سيال، التي ستحصل على لقب «Dame»، وهو المعادل النسائي للقب «Sir»، حيث ذكر البيان البريطاني أنها «غيّرت الخطاب الثقافي البريطاني حول الهوية والاختلاف»، من خلال أعمال أدبية ودرامية ناقشت قضايا الهوية والاندماج، ودعمها للكاتبات والفنانات الشابات.

ويُذكر أن لقب «Sir» سبق أن حصل عليه عدد من الشخصيات العالمية البارزة، من بينهم جراح القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب.