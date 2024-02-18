الآثار: 300 مليون جنيه لتطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أعمال ترميم برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي، في إطار خطة الوزارة لفتح مزارات أثرية جديدة داخل القلعة بما يعمل على تحسين التجربة السياحية.

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن تم تخصيص أكثر من 300 مليون جنيه لتطوير قلعة صلاح الدين خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لتطوير مسار الزيارة.

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال مؤتمر صحفي لافتتاح برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، أن تطوير وترميم برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين تم ترميمهما بجهود شركات استثمار خاص.

وأشار وزير السياحة إلى أن هيئة تنشيط السياحة تخطط لتطوير المنتج السياحي خارج مصر وذلك لزيادة عدد الوفود السياحية المقبلة إلى مصر، موضحًا أن هذا المنتج يساهم في تطوير مدة الزيارة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، قائلا: هذا البرنامج يجعل مدة زيارة القلعة للأجانب 3 ساعات كاملة بدلا من ساعة.

يذكر أن برج الرملة يرجع تاريخه إلى عصر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وهو على هيئة ثلاثة أرباع دائرة، ويتكون من طابقين وسطح كشف سماوي، كل طابق يتكون من قاعدة يتعامد عليها ثلاثة أذرع بكل ذراع مزغل، وقد تم توسعة البرج في عصر السلطان العادل الأيوبي، بحيث تحولت المزاغل إلى فتحات أبواب تفضي إلى حجرات مستطيلة مغطاه بأقبية وتنتهى كل حجرة بفتحة مزغل.