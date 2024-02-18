أحمد عبد الوهاب يؤدي شخصية أبن مؤذن مدينة أصفهان في مسلسل الحشاشين

يخوض الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب، الموسم الرمضاني للعام الجاري بمسلسل "الحشاشين" ويؤدي فيه شخصية "يحيى"، وهو أبن مؤذن مدينة أصفهان أول شخص تم اغتياله على يد حسن الصباح.

العمل من بطولة الفنان كريم عبد العزيز ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي،

ويدور حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا عددًا من الفنانين منهم فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي.

كما يشارك أيضا أحمد عبد الوهاب مع كريم سامي كيمز في تأليف مسلسل خالد نور وولده نور خالد، بطولة شيكو وكريم محمود عبد العزيز من إخراج محمد أمين، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

ويدور المسلسل في إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية، ويشارك ببطولة المسلسل كل من كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.

كما ينتظر أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز عرض الجزء الثاني من المسلسل الناجح البيت بيتي علي منصة شاهد بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وإخراج خالد مرعي.

وكان أحمد عبد الوهاب شارك في الموسم الرمضاني الماضي، بشخصية الظابط حسام في مسلسل 1000حمد لله على السلامة.

وشارك في تأليف بعض مسرحيات مسرح مصر، بجانب مسرحيات "اللوكاندة، صباحية مباركة، عائلة تس، شمسية وأربع كراسي"، أما في الدراما فشارك في تأليف العديد من المسلسلات كان أبرزها مسلسل البيت بيتي، بجانب فيلمي الخطة العايمة، والدعوة عامة.