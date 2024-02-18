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عمر خيرت مفاجأة حفل أولى الليالي المصرية السعودية

مصطفى الجداوي
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 10:40 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 10:40 م
قدم الفنان عمرو يوسف، مفاجأة حفل الليالى المصرية السعودية، الذي يقام حاليا على مسرح دار الأوبرا المصرية، بمشاركة المطرب الكبير محمد منير والمطربة شيرين عبد الوهاب، والمطرب العراقي ماجد المهندس، ويقود الفرقة الموسيقية المصاحبة للفنانين المايسترو وليد فايد.

وصعد الموسيقار عمر خيرت على المسرح، واستقبله الجمهور بحفاوة كبيرة، ووجه لهم التحية، ثم بدأ بعزف موسيقاه على المسرح، وسط أجواء من السعادة.

وحرص على الحضور مجموعة من الفنانين، وهم: منة شلبي، ومي عز الدين، وإسعاد يونس، وأحمد زاهر، وآسر ياسين، والإعلامي عمرو أديب، والإعلامية جاسمين طه زكي، والإعلامي أحمد موسى، والفنان صلاح عبدالله وجومانا مراد، والمخرج رامي إمام، والإعلامي محمد الباز، والفنان محمد محمود عبد العزيز، والإعلامي مصطفى بكري، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنانة نبيلة عبيد، والفنانة يسرا، والفنان هشام ماجد

وأجرى أمس المطربون الثلاثة بروفات للحفل، كانت البداية للكينج محمد منير، الذي جلس في منتصف القاعة المقام فيها البروفة بملابس رياضية، وحوله الأوكسترا والمايسترو وليد فايد، فيما نشر فيديو البروفة على مواقع التواصل مصاحبا بأغنية "للي".

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