القيادة المركزية الأمريكية: ضرب أهداف للحوثيين

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، إنها نفذت خمس ضربات "دفاعاً عن النفس" ضد ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وغواصة وسفينة سطحية مسيرتين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وأضافت القيادة في بيان لها نشر على حسابها بمنصة "إكس"، "أن هذا هو أول استخدام ملحوظ للحوثيين، لسفينة غير مأهولة منذ بدء هجماتهم في البحر الأحمر".

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أنها حددت صواريخ كروز المضادة للسفن و"يمثل هذا تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

يأتي ذلك مع استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون على عدة سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وتواصل الغارات الأمريكية البريطانية على مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصرا على السفن المرتبطة بإسرائيل.