أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال تواصل محاصرة واستهداف مستشفى الأمل في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان، إن جيش الاحتلال استهدف الطابق الرابع بقذيفة مدفعية مما أدّى إلى أضرار مادية جسيمة.

وأضافت أن جيش الاحتلال استهداف غرفة الصيانة المركزية التابعة للمستشفى ما أدّى إلى تدمير محتوياتها.

كما أشارت إلى حدوث إطلاق نار بشكل مباشر باتجاه المستشفى، ما أدّى إلى حصار أحد المرضى هناك، فيما تم إخلاء بصعوبة.

ووفق البيان، فقد أطلقت قوات الاحتلال النيران على خزانات الوقود، فيما لم يتسنَ للطواقم معرفة حجم الأضرار فيها نتيجة الخطورة العالية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على المنظومة الصحية في قطاع غزة، عبر التوسع في استهداف المستشفيات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية وأخرجه عن الخدمة.

وأضاف في بيان، أن الاسرائيلي وضع الكوادر الطبية لساعات طويلة في مبنى الولادة وهم مقيدي الأيدي واعتدى عليهم بالضرب وجردهم من ثيابهم.

وأوضح أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 70 من الكوادر الصحية في مجمع ناصر الطبي، وأن لم يتبقَ سوى 25 كادرا طبيا في مجمع ناصر الطبي ولا يستطيع التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية فائقة.

وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل طبيب العناية المركزة ولا يوجد أي طبيب لمتابعة الحالات الحرجة.

ولفت إلى اعتقال الاحتلال الاسرائيلي، عشرات المرضى الذين لا يستطيعون الحركة وهم على أسرة العلاج وتم وضعهم على أسرة للجيش ووضعهم في شاحنات واقتيادهم إلى جهة غير معلومة مما يعرض حياتهم للخطر.

وأفاد بأنه لا تزال الكهرباء مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي منذ 3 أيام مما أدى إلى توقف الأكسجين عن المرضى، موضحًا أن توقف الأكسجين أدى إلى استشهاد سبعة مرضى حتى اللحظة، وسط مخاوف من استشهاد عشرات الحالات الخطيرة.

وأشار إلى ولادة ثلاث سيدات من بينهن طبيبة في مجمع ناصر الطبي في ظروف قاهرة وغير آمنة وتفتقر للمياه والطعام والكهرباء والنظافة.

وتحدث عن انقطاع المياه بالكامل عن مجمع ناصر الطبي بسبب توقف المولدات الكهربائية لليوم الثالث، مؤكدًا أن مياه الصرف الصحي تغمر أقسام الطوارئ في مبنى الطراحة بمجمع ناصر الطبي ويرفض الاحتلال التنسيق لإصلاحها منذ عدة أيام.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية والمرضى في مجمع ناصر الطبي.